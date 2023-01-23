Удовиченко вышла на связь после перелома позвоночника

67-летняя актриса Лариса Удовиченко в конце прошлого года оказалась в больнице с переломом позвоночника. Тогда же артистке сделали операцию. Сейчас звезда находится дома, где восстанавливается после хирургического вмешательства, — до марта она не сможет выходить на сцену. А сейчас Удовиченко впервые вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем текущем самочувствии.