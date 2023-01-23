Удовиченко вышла на связь после перелома позвоночника

Экс-супруг звезды заявил, что она получила травму в результате неудачного падения, находясь в нетрезвом состоянии
67-летняя актриса Лариса Удовиченко в конце прошлого года оказалась в больнице с переломом позвоночника. Тогда же артистке сделали операцию. Сейчас звезда находится дома, где восстанавливается после хирургического вмешательства, — до марта она не сможет выходить на сцену. А сейчас Удовиченко впервые вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем текущем самочувствии.
«Все хорошо. Чувствую себя прекрасно», — заявила актриса в эфире телеканала «НТВ».
Также неизвестно, при каких обстоятельствах Лариса получила тяжелую травму. Одни сообщают, что артистка повредила позвоночник дома, а другие — во время репетиции в театре. Однако бывший муж знаменитости, пианист Геннадий Болгарин, отметил, что Удовиченко получила перелом позвоночника после падения в доме.
«Вызвали сразу скорую, оказали ей помощь, повезли в больницу. Сейчас она находится дома. С Ларисой такое не в первый раз. Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить», — сказал мужчина.