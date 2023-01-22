Новикова рассказала о молодом поклоннике

Клара Новикова практически ничего не рассказывала о личной жизни после смерти второго супруга. Но недавно на своем творческом вечере 76-летняя юмористка призналась, что е ее жизни появился поклонник, который значительно ее моложе.

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Правда, имени его она не назвала, зато объявила, что к официальным отношениям не стремится, - информирует «Московский Комсомолец».

«Не хочется в паспорт, только в завещание», — - пошутила Клавдия Борисовна.