В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Новикова рассказала о молодом поклоннике

Ирина Лебедева

Клара Новикова практически ничего не рассказывала о личной жизни после смерти второго супруга. Но недавно на своем творческом вечере 76-летняя юмористка призналась, что е ее жизни появился поклонник, который значительно ее моложе.

Новикова рассказала о молодом поклоннике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правда, имени его она не назвала, зато объявила, что к официальным отношениям не стремится, - информирует «Московский Комсомолец».

«Не хочется в паспорт, только в завещание», — - пошутила Клавдия Борисовна.

Юмористка Клара Новикова и актер Леонид Каневский встретятся на одной театральной площадке. Артистам достались роли влюбленных в постановке «Поздняя любовь». Лирическую мелодраму «Поздняя любовь» по пьесе Валерия Мухарьянова покажут в Кировском драматическом театре.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,Леонид Каневский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители