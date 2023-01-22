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12 минут назад

«Молимся»: Тарасова прокомментировала состояние Костомарова

Ирина Лебедева

Татьяна Тарасова крайне обеспокоена состоянием олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который вторую неделю находится в реанимации Коммунарки с пневмонией. Об этом Тарасова высказалась в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, - пишет gazeta.ru.

«Молимся»: Тарасова прокомментировала состояние Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он простудился, у него воспаление легких, но присоединилась какая-то инфекция, которая вместе с этим дает вот такие кошмарные последствия. Хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать, надеемся на улучшения. Он сильный человек. Зажигаем свечи, молимся и думаем о нем», — сказала Тарасова

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, рассказал журналистам о утреннем разговоре с докторами «Коммунарки». По его словам, в состоянии сына пока нет принципиальных изменений.

Шоу-бизнес,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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