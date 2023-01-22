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44 минуты назад

Экс-сотрудник назвал обстановку в коллективе Малышевой невыносимой

Ирина Лебедева

Рустам Юлбарисов трудился редактором сайта программы «Жить здорово!» Елены Малышевой. После завершения работы в телешоу Рустам в социальных сетях пожаловался на нездоровую обстановку, созданную в коллективе. Он утверждает, что теледоктор создала в своей компании обстановку страха, - рассказывает ФАН.

Экс-сотрудник назвал обстановку в коллективе Малышевой невыносимой
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Сотрудники боятся сказать лишнее слово, чтобы не подвергнуться публичному унизительному обсуждению на совещаниях. Так, на всеобщее обозрение выносятся даже личные проблемы человека без его разрешения, к примеру, со здоровьем. Как результат, многие сотрудники вынуждены принимать успокоительные лекарства.

«Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижения только хуже», — написал Юлбарисов.

По словам Рустама, переработки сотрудникам никто не оплачивает, а после того, как работников заставили уволиться и подписать новые договоры на менее выгодных условиях, весь его отдел принял решение обратно не возвращаться.

Недавно Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» публично назвала умственно отсталых детей «кретинами» и «идиотами», из-за чего подверглась критике. Позже она оправдалась за свои слова.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,
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