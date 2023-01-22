Россиянка получила титул на конкурсе "Бабушка Вселенной 2023"

Петербурженка Алена Сибиева получила титул «Третья вице-бабушка Вселенной» на международном конкурсе красоты, рассказала организатор национального этапа конкурса Наталья Рогова. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что финал конкурса «Бабушка Вселенной-2023» прошел в субботу, 21 января, в Софии (Болгария). Участие приняли 20 женщин из разных стран мира. Главный титул получила претендентка из Сингапура.

Перед поездкой на конкурс Сибиева призналась, что это ее первый визит за границу, сообщает «Фонтанка».

«Вот так вот из кимоно в платье и корону, это очень быстрый прыжок, но он очень удивительный и чарующий», - пояснила она.

Напомним, что Алена Сабиева обладает черным поясом по ояма-каратэ и кобудо, руководит филиалом Центра ояма-каратэ во Всеволожске.