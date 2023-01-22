В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
26 минут назад

Жительница Петербурга получила титул на конкурсе "Бабушка Вселенной 2023"

Газета.Ru

Жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева получила титул на международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора национального этапа конкурса Наталью Рогову.

Россиянка получила титул на конкурсе "Бабушка Вселенной 2023"
Фото: VKVK

«Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой Вселенной», — рассказала Рогова.

Финал конкурса проходил 21 января в столице Болгарии Софии. Участие в нем приняли 20 конкурсанток из разных стран мира. Главный титул получила участница из Сингапура.

Ранее в Новом Орлеане прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». Победительницей стала американка Р'Бонни Габриэль, а Линникова и представительница Украины Виктория Апанасенко выбыли на стадии полуфинала.

Американка получила корону из рук предыдущей победительницы — Харнааз Санду из Индии, которую публика раскритиковала за «лишний вес, ложь и пристрастие к фоторедакторам». Ведущей мероприятия, как и в прошлом году, была Оливия Калпо – многие припомнили ей, что в предыдущий раз она даже не скрывала, что расстроилась из-за победы Харнааз.

Сразу после мероприятия россиянка похвасталась покупкой нового смартфона и сообщила, что отправляется в путешествие по США.

Шоу-бизнес,Наталья Рогова,Оливия Калпо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители