Россиянка получила титул на конкурсе "Бабушка Вселенной 2023"

Жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева получила титул на международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора национального этапа конкурса Наталью Рогову.

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«Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой Вселенной», — рассказала Рогова.

Финал конкурса проходил 21 января в столице Болгарии Софии. Участие в нем приняли 20 конкурсанток из разных стран мира. Главный титул получила участница из Сингапура.

Ранее в Новом Орлеане прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». Победительницей стала американка Р'Бонни Габриэль, а Линникова и представительница Украины Виктория Апанасенко выбыли на стадии полуфинала.

Американка получила корону из рук предыдущей победительницы — Харнааз Санду из Индии, которую публика раскритиковала за «лишний вес, ложь и пристрастие к фоторедакторам». Ведущей мероприятия, как и в прошлом году, была Оливия Калпо – многие припомнили ей, что в предыдущий раз она даже не скрывала, что расстроилась из-за победы Харнааз.