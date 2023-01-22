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56 минут назад

Реннер признался, что в сломал в аварии 32 кости

Ирина Лебедева

Актера Джереми Реннера недавно выписали их больницы, где он находится после происшествия со снегоуборочной машиной. Знаменитости предстоит долгая реабилитация – как пишет gazeta.ru со ссылкой на новостной журнал Deadline, у Реннера сломаны 32 кости.

Реннер признался, что в сломал в аварии 32 кости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако оптимизма он не теряет

«Утренние тренировки, решения — все изменилось в этот новый год. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, так же, как усилится любовь и связь с семьей и друзьями», — написал Джереми в микроблоге.

1 января Джереми Реннер попал в ДТП. Когда он пытался освободит свой автомобиль от снега. Его переехал снегоуборщик, за рулем которого находился один из членов его семьи.

В этом году Джереми Реннер встретил свой день рождения в больнице. Актер отпраздновал 52-летие, находясь в отделении интенсивной терапии. Виной тому страшная авария со снегоуборочной машиной, в результате которой он оказался в критическом состоянии.

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