Реннер признался, что в сломал в аварии 32 кости

Актера Джереми Реннера недавно выписали их больницы, где он находится после происшествия со снегоуборочной машиной. Знаменитости предстоит долгая реабилитация – как пишет gazeta.ru со ссылкой на новостной журнал Deadline, у Реннера сломаны 32 кости.

Однако оптимизма он не теряет

«Утренние тренировки, решения — все изменилось в этот новый год. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, так же, как усилится любовь и связь с семьей и друзьями», — написал Джереми в микроблоге.

1 января Джереми Реннер попал в ДТП. Когда он пытался освободит свой автомобиль от снега. Его переехал снегоуборщик, за рулем которого находился один из членов его семьи.