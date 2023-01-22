Любовный гороскоп на 23 января 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ В этот день вам придётся что-то объяснять второй половинке. Возможно, с первого раза она вас не поймёт. Важно держать себя в руках, иначе все ваши аргументы окажутся напрасными. ТЕЛЬЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, 23 января можете повстречать того, кто приблизит ваш союз с потенциальным партнером. Звёзды советуют вам улыбнуться этому дню. БЛИЗНЕЦЫ Любимый человек должен поработать жилеткой для вас, говорят звёзды. Правда, он об этом не догадывается, так что не ждите от него инициативы - попросите сами. РАКИ 23 января вы можете поссориться с партнером на ровном месте. Звёзды советуют вам продумать заранее методы приведения себя в чувство. Например, вдох-выдох. ЛЬВЫ Если вы в настоящий момент одиноки, не пытайтесь в этот день обрести пару. Звёзды говорят, союз, рождённый в этот понедельник, в конце концов вас крайне разочарует. ДЕВЫ Если вторая половинка в чем-то разбирается, попросите ее о помощи. Звёзды говорят, 23 января это не будет выглядеть как слабость - наоборот, поможет укрепить ваши отношения. ВЕСЫ Вам придётся читать между строк. Пытаться добиться от партнера чёткого ответа не стоит - он может только закрыться от вас. Будьте мудрее 23 января. СКОРПИОНЫ Если вы находитесь в поисках пары, 23 января можете сделать ставку не на того представителя противоположного пола. Звёзды советуют вам не торопиться и быть избирательным. СТРЕЛЬЦЫ Если вы хотите добиться от избранника положительного ответа, придётся взглянуть на мир его глазами. Тогда нужные аргументы появятся сами собой. КОЗЕРОГИ Если вы хотите серьезно поговорить с партнером, делать это надо в первой половине понедельника, говорят звёзды. Если такой возможности нет, то перенесите душещипательные беседы на другой день. От греха. ВОДОЛЕИ Если избранник заблуждается в чем-то, постарайтесь донести до него верную информацию. Звёзды говорят, 23 января это может быть непросто. Зато если справитесь, сможете собой гордиться. РЫБЫ Если вы находитесь в поисках пары, в этот день ничего не предпринимайте, советуют звёзды. И предупреждают: 23 января вы можете спугнуть свою судьбу. Фото: unsplash.com