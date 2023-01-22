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17 минут назад

Максакова обрушилась с критикой на Хабенского

Ирина Лебедева

Мария Максакова, которая сейчас живет на Украине, в эфире своего YouTube-канала резко раскритиковала художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Поводом для критики стало увольнение из театра актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой.

Максакова обрушилась с критикой на Хабенского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Назаров начал публично критиковать политику России и патриотически настроенных россиян, супруга его поддержала. Беседа Константина Хабенского с ним ни к чему не привела, и в итоге актер покинул театр, - рассказывает ФАН.

«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву», - рассказывал замдиректора театра Вадим Верник.

Оперная певица назвала увольнение Назарова «расправой» и добавила, что Хабенский создал себе образ человека благородного и тонко чувствующего, но оказалось., что это не так

«Хабенский, осуществивший эту расправу, очень много лет изображал из себя какого-то такого благородного страдальца, который потерял жену», — заявила Максакова.

Ранее Мария Максакова поделилась своим мнением о действиях артистки Аллы Пугачевой. Певица поддержала Примадонну, но отметила, что нужно быть жестче.

Шоу-бизнес,Вадим Верник,Мария Максакова-Игенбергс,Алла Пугачева,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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