Киркорова заметили на съемках нового выпуска «Вечернего Урганта»

Передачу Ивана Урганта убрали из телеэфира в конце февраля прошлого года. Судьба популярного шоу достаточно долго оставалась неизвестной, впрочем, до сих пор о его возвращении на экраны официально не объявлено. Но, как информирует ФАН, источники, связанные с телевещанием, говорят о том, что «Вечерний Ургант» вернется к зрителям.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В социальных сетях появились кадры, которые запечатлели работу над новым выпуском. Одним из первых гостей телепередачи стал Филипп Киркоров. В частности, фотографию Киркорова и Урганта опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».

Telegram-канал «Светские хроники»