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14 минут назад

СМИ: Киркоров появился на съемках нового выпуска «Вечернего Урганта»

Ирина Лебедева

Передачу Ивана Урганта убрали из телеэфира в конце февраля прошлого года. Судьба популярного шоу достаточно долго оставалась неизвестной, впрочем, до сих пор о его возвращении на экраны официально не объявлено. Но, как информирует ФАН, источники, связанные с телевещанием, говорят о том, что «Вечерний Ургант» вернется к зрителям.

Киркорова заметили на съемках нового выпуска «Вечернего Урганта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В социальных сетях появились кадры, которые запечатлели работу над новым выпуском. Одним из первых гостей телепередачи стал Филипп Киркоров. В частности, фотографию Киркорова и Урганта опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».

Telegram-канал «Светские хроники»

Недавно актриса Яна Поплавская прокомментировала слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» и его ведущего — актера Ивана Урганта — в эфир Первого канала. У себя в Telegram-канале она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Иван Ургант,Филипп Киркоров,Первый канал,
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