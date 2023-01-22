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31 минуту назад

Кушанашвили оскорбительно отозвался о Шаляпине

Ирина Лебедева

Отар Кушанашвили и Федор Шаляпин приняли участие в YouTube-шоу «Исторический квиз-стендап». Между ними завязалась перепалка, входе которой журналист оскорбил певца. Об этом пишет ФАН.

Кушанашвили оскорбительно отозвался о Шаляпине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сначала Кушанашвили сделал Шаляпину несколько достаточно ядовитых комплиментов, порассуждав на тему его ухоженности и рафинированности в целом, по его мнению, кому-то подобное нравится, но у большинства вызывает тошноту.

Также Отару крайне не нравится привычка Федора всегда улыбаться и легко разговаривать даже на самые серьезные и порой трагические темы. Он считает, что это от безразличия ко всему, кроме собственной персоны.

В итоге Кушанашвили перестал стесняться в выражениях.

«Мразь!» — заявил Кушанашвили.

Шаляпин только рассмеялся в ответ на оскорбление. Он отметил, что его оппонент – «странный» и предложил поаплодировать Кушанашвили

Певец Прохор Шаляпин посетил вечеринку в честь 47-летия балерины Анастасии Волочковой. Там финалист проекта «Фабрика звезд — 6» рассказал журналистам, почему его критикуют некоторые россияне. По мнению артиста, зависть присутствует не только у женской половины, но и у мужчин. Виной всему являются его красота и обеспеченность.

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