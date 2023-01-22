Бритни Спирс сменила имя

Певица Бритни Спирс напугала своих фанатов неоднозначным заявлением. Американская звезда рассказала в своем микроблоге, что сменила имя. Артистка не первый раз ставит в тупик своих поклонников. Выкладывая странные посты и причудливые фотографии, она заставляет их усомниться, что находится в нормальном психическом состоянии. То она фотографируется в черном платье без нижнего белья на фоне мусора, то она позирует голой в ванной, то она танцует странные космические танцы.