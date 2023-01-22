Бритни Спирс сменила имя

Певица Бритни Спирс напугала своих фанатов неоднозначным заявлением. Американская звезда рассказала в своем микроблоге, что сменила имя. Артистка не первый раз ставит в тупик своих поклонников. Выкладывая странные посты и причудливые фотографии, она заставляет их усомниться, что находится в нормальном психическом состоянии. То она фотографируется в черном платье без нижнего белья на фоне мусора, то она позирует голой в ванной, то она танцует странные космические танцы.
Сейчас Спирс решила окончательно поставить точку в спорах об адекватности, заявив, что сменила имя.
«Спасибо, я нашла свой шар. Не недооценивайте силу чистоты! Я вижу все это насквозь. Я сменила имя на Ривер Ред! Смотреть на это и прыгать без страха», — сообщила подписчикам Спирс.
Исполнительница уже сменила имя в своей шапке профиля. Ранее звезда, появившись в ресторане в компании своего мужа, устроила скандал, после того как ее начали фотографировать папарацци. Муж не стал успокаивать артистку, а просто покинул заведение.