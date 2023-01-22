Ивлеева опровергла слухи о воссоединении с Элджеем

Актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что не скучает по своему бывшему мужу рэп-исполнителю Элджею после публикаций в прессе слухов об их вероятном воссоединении.

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак Youtube / Осторожно: Собчак

До этого знаменитость опубликовала видеоролик с картиной, которую написал друг Элджея и подписала, что скучает. Подписчики посчитали, что последняя фраза была адресована самому музыканту, однако сама артистка поспешила расставить все по своим местам.

Теледива опубликовала в своих социальных сетях эмоциональное сообщение, в котором объяснила, что скучает по другу музыканта, а бывший супруг ее совершенно не интересует.

— У всех своя жизнь уже давным-давно, — подчеркнула знаменитость на своем канале в Telegram.

Ивлеева и Элджей сыграли свадьбу в 2019 году, однако спустя два года пара распалась, и популярная телеведущая заявила о готовности к новым отношениям.