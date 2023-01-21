В интернете появились кадры с обнаженной Варнавой

Екатерина Варнава снялась в небольшой, но яркой роли в новом сериале «Фандорин. Азазель». Звезда «Comedy Woman» открывает дверь Фандорину, который пришел опрашивать свидетелей самоубийства. Из одежды на красавице лишь украшения. Она общается с молодым полицейским, манерно отпивая по глоточку игристое вино из бокала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет «Комсомольская Правда», пользователи социальных сетей были не в восторге от экспериментов создателей фильма с появлением в кадре раздетой топ-персоны. По мнению зрителей, подобные сцены не несут никакой смысловой нагрузки.

Сама же Екатерина после того, как похудела на 20 килограммов, охотно демонстрирует стройную фигуру. Так, например, в одном из столичных кабаре актриса играет в спектакле для взрослых «Абсолютно нага», конечно, без одежды.