В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
31 минуту назад

В интернете появились кадры с обнаженной Варнавой

Ирина Лебедева

Екатерина Варнава снялась в небольшой, но яркой роли в новом сериале «Фандорин. Азазель». Звезда «Comedy Woman» открывает дверь Фандорину, который пришел опрашивать свидетелей самоубийства. Из одежды на красавице лишь украшения. Она общается с молодым полицейским, манерно отпивая по глоточку игристое вино из бокала.

В интернете появились кадры с обнаженной Варнавой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Комсомольская Правда», пользователи социальных сетей были не в восторге от экспериментов создателей фильма с появлением в кадре раздетой топ-персоны. По мнению зрителей, подобные сцены не несут никакой смысловой нагрузки.

Сама же Екатерина после того, как похудела на 20 килограммов, охотно демонстрирует стройную фигуру. Так, например, в одном из столичных кабаре актриса играет в спектакле для взрослых «Абсолютно нага», конечно, без одежды.

Ранее Екатерина Варнава удивила фанатов чрезмерной худобой. Знаменитость поделилась роликом в соцсетях, на котором она предстала перед камерой в мини-платье с глубоким декольте белого цвета и черных кожаных сапогах.

Шоу-бизнес,Екатерина Варнава,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители