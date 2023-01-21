Самбурская рассказала о гонораре за первую роль

Настасья Самбурская дебютировала на сцене вовсе не в образе роковой красотки. Первая ее роль – роль Бабы Яги в соответствующем гриме.

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За эту работу Самбурская получила 800 рублей гонорара, как рассказала сама звезда «Универа».

Вспомнила актриса и не самую приятную историю. Так, она снималась в сериале «Обручальное кольцо», который шел в телеэфире с 2008 по 2012 год. Самбурская снялась в300 сериях. В день тогда снимали не меньше 19 сцен, приходилось работать и по ночам.

Актриса не всегда успевала добраться домой на общественном транспорте, а денег на такси при том, что ей приходилось оплачивать съемное жилье, не было. Настасья попросила повышения оплаты. Однако руководство решило просто уволить артистку, - рассказал 5 Канал.