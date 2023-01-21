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26 минут назад

Стало известно, почему Мартиросян вернулся в Россию

Ирина Лебедева

Гарик Мартиросян в последний год находился в родной Армении, где занимался детскими проектами. При этом экс-резидент Comedy Club недавно заявлял, что хотел бы вернуться в Россию.

Стало известно, почему Мартиросян вернулся в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И вот юморист вернулся. Он появился в новом выпуске шоу, причем не один, а с телеведущей Мариной Кравец. У них намечен новый совместный проект под рабочим названием «Конфетка». Мартиросян высокого мнения о Кравец, он считает е одной из лучших отечественных ведущих, давно заслужившей собственное шоу, информирует «Комсомольская Правда».

В новом выпуске Comedy Club комик Андрей Бебуришвили пошутил, что может заменить даже Гарика Мартиросяна в его собственном шоу при необходимости.

Шоу-бизнес,Марина Кравец,Гарик Мартиросян,
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