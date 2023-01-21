Стало известно, почему Мартиросян вернулся в Россию

Гарик Мартиросян в последний год находился в родной Армении, где занимался детскими проектами. При этом экс-резидент Comedy Club недавно заявлял, что хотел бы вернуться в Россию.

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И вот юморист вернулся. Он появился в новом выпуске шоу, причем не один, а с телеведущей Мариной Кравец. У них намечен новый совместный проект под рабочим названием «Конфетка». Мартиросян высокого мнения о Кравец, он считает е одной из лучших отечественных ведущих, давно заслужившей собственное шоу, информирует «Комсомольская Правда».