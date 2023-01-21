Джигурда озвучил цену супружеской измены

Джигурда рассказал журналистам, что он много путешествует и гастролирует, при этом останавливается в отелях. И в гостиницах ему постоянно предлагают бесплатно воспользоваться услугами девушек легкого поведения.

Фото: Рамблер Рамблер

Однако подобные услуги эпатажного актера не интересуют. Вот в случае, если бы путана сама предложила Джигурде крупную сумму денег, он, по его словам, мог бы и согласиться. Сумма, озвученная Никитой, - миллион долларов – как он сам уверен, заставит даже его жену простить супружескую измену, - информирует издание day.ru

«Миллион долларов вы мне платите, и я готов переспать с вашей элитной проституткой. Этим миллионом оправдаюсь перед Анисиной», — сообщил артист.