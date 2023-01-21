В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
7 минут назад

Джигурда озвучил цену супружеской измены

Ирина Лебедева

Джигурда рассказал журналистам, что он много путешествует и гастролирует, при этом останавливается в отелях. И в гостиницах ему постоянно предлагают бесплатно воспользоваться услугами девушек легкого поведения.

Джигурда озвучил цену супружеской измены
Фото: РамблерРамблер

Однако подобные услуги эпатажного актера не интересуют. Вот в случае, если бы путана сама предложила Джигурде крупную сумму денег, он, по его словам, мог бы и согласиться. Сумма, озвученная Никитой, - миллион долларов – как он сам уверен, заставит даже его жену простить супружескую измену, - информирует издание day.ru

«Миллион долларов вы мне платите, и я готов переспать с вашей элитной проституткой. Этим миллионом оправдаюсь перед Анисиной», — сообщил артист.

Никита Джигурда живет с фигуристкой Мариной Анисиной в браке много лет, пара воспитывает общих детей — сына и дочь. В одно время супруги расставались, но потом все же сходились.

Шоу-бизнес,Марина Анисина,Никита Джигурда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители