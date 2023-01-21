Джигурда раскрыл секрет отличной успеваемости

Никита Джигурда во время празднования дня рождения Анастасии Волочковой сделал удивившее публику признание. Скандальный актер вспомнил, как в студенческой юности завел роман со своим педагогом. Преподавательнице был 51 год, а самому Джигурде – 19.
По словам Никиты, ему пришлось две недели завоевывать даму, зато потом у него не стало проблем с успеваемостью, - рассказывает 5 Канал.
«Я был в театральном институте. 19 лет мне было. Была наш педагог по музыке. Ей было то ли 49, то ли 51 год. Я к ней клинья стал подбивать, а она сдалась. И продолжала быть педагогом». Продолжалась эта связь где-то пару лет. Но она не единственной была. Она это знала. Отличником был по музыке!» —, похвастался шоумен.
Актер Никита Джигурда изъявил желание войти в «гарем» балерины Анастасии Волочковой. В интервью 5-tv.ru шоумен заявил, что такая женщина достойна иметь возле себя множество мужчин.