Джигурда раскрыл секрет отличной успеваемости

«Я был в театральном институте. 19 лет мне было. Была наш педагог по музыке. Ей было то ли 49, то ли 51 год. Я к ней клинья стал подбивать, а она сдалась. И продолжала быть педагогом». Продолжалась эта связь где-то пару лет. Но она не единственной была. Она это знала. Отличником был по музыке!» —, похвастался шоумен.