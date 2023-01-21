Охлобыстин заступился за экс-супругу Смольянинова*

Дарья Мельникова развелась с Артуром Смольяниновым больше года назад и воспитывает сыновей Артура и Марка одна. При этом Дарья никогда плохо не отзывалась об экс-супруге и заявляла, что между ними сохранились дружеские отношения. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

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Однако Иван Охлобыстин раскрыл правду о браке Дарьи и Артура. Он заступился за Мельникову после того, как ее начали травить в социальных сетях из-за высказываний Смольянинова, эмигрировавшего за рубеж и обвинять в том, что она готова вслед за бывшим мужем-иноагентом покинуть Россию.

«Не травите Мельникову. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — рассказал неприглядную правду Охлобыстин.

Ранее продюсер Яна Рудковская отреагировала на недавние слова актера Артура Смольянинова о готовности воевать за Украину. Звезда раскритиковала артиста за резкие высказывания о России и выразила поддержку Дарье Мельниковой, ранее состоявшей в браке со Смольяниновым и родившей от него двоих сыновей.