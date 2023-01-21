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1 час назад

Охлобыстин заступился за экс-супругу Смольянинова*

Ирина Лебедева

Дарья Мельникова развелась с Артуром Смольяниновым больше года назад и воспитывает сыновей Артура и Марка одна. При этом Дарья никогда плохо не отзывалась об экс-супруге и заявляла, что между ними сохранились дружеские отношения. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Охлобыстин заступился за экс-супругу Смольянинова*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако Иван Охлобыстин раскрыл правду о браке Дарьи и Артура. Он заступился за Мельникову после того, как ее начали травить в социальных сетях из-за высказываний Смольянинова, эмигрировавшего за рубеж и обвинять в том, что она готова вслед за бывшим мужем-иноагентом покинуть Россию.

«Не травите Мельникову. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — рассказал неприглядную правду Охлобыстин.

Ранее продюсер Яна Рудковская отреагировала на недавние слова актера Артура Смольянинова о готовности воевать за Украину. Звезда раскритиковала артиста за резкие высказывания о России и выразила поддержку Дарье Мельниковой, ранее состоявшей в браке со Смольяниновым и родившей от него двоих сыновей.

«Очень жаль детей и очень жаль бывшую жену. Слушать, как их отец говорит о том, что ему все равно, что с ними будет, - врагу не пожелаешь», - написала Рудковская в личном блоге.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Дарья Мельникова,Яна Рудковская,
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