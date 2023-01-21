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27 минут назад

Мельникова рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Ирина Лебедева

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова еще в прошлом году призналась, что серьезно больна. Во время лечения сначала изменилась ее внешность, а затем Анастасия была вынуждена пересесть в инвалидное кресло.

Мельникова рассказала о борьбе с тяжелой болезнью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Мельникова чувствует себя лучше, но пока победить недуг окончательно не удалось. Диагноз свой актриса так и не озвучивает, - пишет СтарХит.

«Устраивать мне из этого трагедию, что ли? Завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу? Не дождетесь!», - заявила Анастасия.

Помимо недомогания актрису мучает набранный вес. Она с ним постоянно борется, однако, не все зависит от нее самой.

«Да, после гормонотерапии я стала такая. Потом лечение сменили на другое – сдулась. Потом опять гормоны – и снова такая. Хочу хорошо выглядеть. Очень хочу. Я все для этого делаю, но пока что так», – отметила актриса.

Анастасия Мельникова перенесла четыре операции. В передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» актриса театра и кино честно рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались после череды семейных трагедий. За один год Анастасия похоронила сразу трех близких людей: маму, брата и возлюбленного.

Шоу-бизнес,Анастасия Мельникова,
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