Охлобыстин раскрыл свое отношение к покинувшему Россию Смольянинову

Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале ответил на критику актера и своего крестника Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) и режиссера Романа Качанова. Он назвал себя «сумасшедшим», так как не испытывает неприязни к уехавшим из России коллегам.