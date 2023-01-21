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20 минут назад

Иван Охлобыстин заявил, что не испытывает неприязни к Смольянинову

Газета.Ru

Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале ответил на критику актера и своего крестника Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) и режиссера Романа Качанова. Он назвал себя «сумасшедшим», так как не испытывает неприязни к уехавшим из России коллегам.

Охлобыстин раскрыл свое отношение к покинувшему Россию Смольянинову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать я и правда сумасшедший», — написал Охлобыстин.

Артист рассказал, что в прошлом поддерживал дружеские отношения с обоими. Вместе с Качановым Охлобыстин работал над сценариями к фильмам режиссера «Даун Хаус», «ДМБ», «Максимилиан» и «Урод», а также к сериалу «Взять Тарантину». Смольянинова актер назвал «классным мальчишкой» и трудягой.

«Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной отчизны», — добавил Охлобыстин.

В недавнем интервью Смольянинов назвал Охлобыстина шутом.

Мельникова не планирует покидать Россию после скандальных высказываний Смольянинова

Ранее Охлобыстин заявил, что Смольянинов «сильно бил» Мельникову в браке.

Шоу-бизнес,Роман Качанов,Иван Охлобыстин,Артур Смольянинов,
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