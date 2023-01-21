Охлобыстин раскрыл свое отношение к покинувшему Россию Смольянинову

Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале ответил на критику актера и своего крестника Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) и режиссера Романа Качанова. Он назвал себя «сумасшедшим», так как не испытывает неприязни к уехавшим из России коллегам.
«Не испытываю я к ним неприязни. Должен, но не испытываю. Видать я и правда сумасшедший», — написал Охлобыстин.
Артист рассказал, что в прошлом поддерживал дружеские отношения с обоими. Вместе с Качановым Охлобыстин работал над сценариями к фильмам режиссера «Даун Хаус», «ДМБ», «Максимилиан» и «Урод», а также к сериалу «Взять Тарантину». Смольянинова актер назвал «классным мальчишкой» и трудягой.
«Он тоже сбежал. Сейчас восхищается европейской культурой и дико печалится о судьбах им оставленной отчизны», — добавил Охлобыстин.
В недавнем интервью Смольянинов назвал Охлобыстина шутом.
Ранее Охлобыстин заявил, что Смольянинов «сильно бил» Мельникову в браке.