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22 минуты назад

Михайлов высказался по поводу слухов о пластической операции

Ирина Лебедева

Стас Михайлов, как заметили поклонники, в последнее время удивляет публику моложавым внешним видом. Народному артисту России через пару месяцев исполнится 54 года, но сейчас он выглядит лучше, чем несколько лет назад. Жена Михайлова опубликовала в микроблоге кадры, где видно, что артист похудел и помолодел.

Михайлов высказался по поводу слухов о пластической операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Появились слухи, что Михайлов последовал примеру Филиппа Киркорова, который недавно удачно обновил свою внешность при помощи пластического хирурга, - информирует портал slovodel.com.

Однако сам Михайлов эти слухи опровергает. Он объяснил, что стал лучше выглядеть благодаря тому, что сбросил 13 килограммов лишнего веса.

Ранее певец Стас Михайлов объяснил в беседе с mk.ru, почему в 2022 году стал меньше гастролировать. Михайлов рассказал, что осознанно выбрал отказаться от большого количества туров. По его мнению, при такой работе у него нет времени на творчество и "обычные человеческие радости". Артист хочет уделить внимание не только своей музыке, но и семье, в частности дочерям.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,Филипп Киркоров,
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