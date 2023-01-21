Михайлов высказался по поводу слухов о пластической операции

Стас Михайлов, как заметили поклонники, в последнее время удивляет публику моложавым внешним видом. Народному артисту России через пару месяцев исполнится 54 года, но сейчас он выглядит лучше, чем несколько лет назад. Жена Михайлова опубликовала в микроблоге кадры, где видно, что артист похудел и помолодел.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Появились слухи, что Михайлов последовал примеру Филиппа Киркорова, который недавно удачно обновил свою внешность при помощи пластического хирурга, - информирует портал slovodel.com.

Однако сам Михайлов эти слухи опровергает. Он объяснил, что стал лучше выглядеть благодаря тому, что сбросил 13 килограммов лишнего веса.