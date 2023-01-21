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55 минут назад

Образ Паттинсона на показе коллекции Dior сочли нелепым

Ирина Лебедева

Роберт Паттинсон, известный публике ролями в «Сумерках», «Гарри Поттере» и «Бэтмене», стал участником показа новой осенне-зимней коллекции Dior в рамках мужской Недели моды в Париже. Актер предстал в своеобразном наряде: шубка коричневого цвета, синяя юбка и сапоги, из которых торчат носки.

Образ Паттинсона на показе коллекции Dior сочли нелепым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если новый Бетмен ставил себе цель привлечь дополнительное внимание зрителей, то идея удалась. В СМИ и социальных сетях, в том числе и русскоязычных, идет широкое обсуждение его «лука» от Dior, пишет gazeta.ru.

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Ксения Собчак с иронией восприняла образ популярного актера.

«Идете вы по улице где-нибудь в Москве. И тут ОН. Знакомится. Принимаем приглашение на кофе?» - написала она.

Не осталось в стороне издание Super.ru.

«Твой лук для похода в магазин за хлебушком и встречи по дороге с девушкой бывшего, мужчиной мечты и вообще половиной города».

Ранее 36-летний британский актер Роберт Паттинсон признался, что однажды две недели для похудения ел одну картошку. На жесткие требования Голливуда к мужскому телу он пожаловался в интервью изданию ES Magazine.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Роберт Паттинсон,Гарри Поттер,
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