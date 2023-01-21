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49 минут назад

Шаляпин объяснил, кто и почему критикует его образ жизни

Ирина Лебедева

Прохор Шаляпин считает, что его образ жизни является предметом зависти многих мужчин. Об этом эпатажный певец рассказал журналистам 5 Канала на дне рождения Анастасии Волочковой.

Шаляпин объяснил, кто и почему критикует его образ жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Прохорова, зависть процветает не только в отношениях между представительницами прекрасного пола. Очень многие мужчины, по словам артиста, завидуют его красоте молодости и обеспеченности. И поэтому лелеют мечты, чтобы его жизнь стала серой и скучной – как их собственная.

«Постоянно пишут, что я такой-сякой, меня надо отправить в армию служить. Я понимаю, что старших мужчин задевает то, что возраст ушел, я ухаживаю за собой и, конечно, мой свободный образ жизни», - сказал он.

Шаляпин уверен, что в его поведении нет ничего предосудительного, а дело в самих завистниках, поскольку они – озлобленные неудачники.

«Если он не богатый, не успешный, становится неким винтиком в организме, и сам по себе уже не самодостаточный. Они смотрят на меня молодого, и их ужасно бесит. Много оскорблений прилетает от стареющих, никчемных мужчин».

Ранее Прохор Шаляпин отметил, что редко выступает с песнями на телевидении.

«Если даже каким-то чудом меня и приглашают петь на центральные каналы, то номера со мной часто вырезают. Так происходит постоянно», - написал музыкант в личном блоге.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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