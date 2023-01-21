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33 минуты назад

Айза сообщила о серьезной болезни

Ирина Лебедева

Айза Анохина призналась, что врачи нашли у нее опухоль. О неприятном диагнозе экс-супруга рэпера Гуфа написала в Телеграм-канале.

Айза сообщила о серьезной болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если честно, я немного расстроена. Нет, у меня не ВИЧ и не психическое расстройство, к вашему сожалению, а всего лишь киста огромного размера», - сообщила она.

Новость вызвала буквально шквал комментариев. Большинство подписчиков поддержали Айзу, пожелав ей скорейшего выздоровления. Кто-то поделился своей историей с положительным исходом. Но были и те, кто оставил оскорбительные посты.

Айза поблагодарила тех фолловеров, которые за нее переживают, а прочим предложила отписаться.

«Не хочу, чтобы вы мучались», - ответила она недоброжелателям.

В прошлом году сообщалось, что Анохина закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Она отметила, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали невозможным продолжение бизнеса.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,
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