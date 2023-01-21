Айза сообщила о серьезной болезни

Айза Анохина призналась, что врачи нашли у нее опухоль. О неприятном диагнозе экс-супруга рэпера Гуфа написала в Телеграм-канале.

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«Если честно, я немного расстроена. Нет, у меня не ВИЧ и не психическое расстройство, к вашему сожалению, а всего лишь киста огромного размера», - сообщила она.

Новость вызвала буквально шквал комментариев. Большинство подписчиков поддержали Айзу, пожелав ей скорейшего выздоровления. Кто-то поделился своей историей с положительным исходом. Но были и те, кто оставил оскорбительные посты.

Айза поблагодарила тех фолловеров, которые за нее переживают, а прочим предложила отписаться.

«Не хочу, чтобы вы мучались», - ответила она недоброжелателям.