Звезда «Гардемаринов» отправился в зону спецоперации

Российский актер, звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Михаил Мамаев отправился в зону спецоперации на Украине. Он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) серию снимков, на которых он стоит в окружении танков и российских солдат.