Дочь певицы Славы подтвердила информацию о своей беременности

Беременная дочь Славы Александра Морозова снялась в клипе «Ангел», где продемонстрировала заметно округлившийся живот.
Певица Слава поздравила дочь с премьерой и предположила, что будущий ребенок тоже может стать музыкантом, так как вокруг него много музыки.
«А, может, и наоборот, вырастет и скажет, спасибо, мамуля, бабуля, в животе наслушался. Или наслушалась», — написала Слава.
Александра Морозова в соцсетях добавила, что сама хотела сообщить о своей беременности, но кто-то сделал это раньше нее.