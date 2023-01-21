Дочь Заворотнюк рассказала о роскошном подарке от мужа

Дочь болеющей раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна недавно получила от мужа дорогостоящий подарок. Она поспешила им похвастаться на своей странице в одной из социальных сетей.

Фото: Соцсети Соцсети

Недавно девушка переехала жить в Арабские Эмираты. Ее супругу, которого она тщательно скрывает от журналистов и общественности, предложили работу в Дубае. И накануне Анна Заворотнюк получила от него солидный подарок.

— Моя прелесть, — подписала свою фотографию Заворотнюк.

Возлюбленный преподнес своей избраннице iPhone последней модели — 14 Pro Max. Стоимость такого гаджета начинается от 120 тысяч рублей. Заворотнюк-младшая рассказала о таком дорогостоящем презенте своим подписчикам в социальных сетях, пишет ФАН.