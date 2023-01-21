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53 минуты назад

Певица Монеточка отреагировала на внесение в реестр иноагентов фразой "oh yes"

Газета.Ru

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) отреагировала на решение Министерства юстиции России признать ее иностранным агентом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Певица Монеточка отреагировала на внесение в реестр иноагентов
Фото: ТАССТАСС

"OH YES!!!" — написала Монеточка.

Ранее Министерство юстиции РФ в очередной раз расширило список иностранных агентов. 20 января в реестр внесли певицу певицу Монеточку и основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Кроме того, в перечень были включены Антон Устимов, Дарья Беседина, Ибрагим Яганов, Вадим Харченко, а также проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK".

До этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале раскритиковал певицу Монеточку, на одном из своих концертов кричавшую проукраинские политические лозунги.

Певица Монеточка* на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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