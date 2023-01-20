Волочкова призналась, что сказала о свадьбе ради инфоповода

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не выходит замуж. Об этом она рассказала во время праздника по случаю дня своего рождения, передает портал «СтарХит».
Сегодня балерина отмечает день своего рождения и по случаю праздника пригласила на вечеринку не только звездных друзей, но и журналистов.
Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами рассказала, что выдумала новости о свадьбе. Она отметила, что многие над ней глумятся и поливают грязью. По словам Волочковой, перед Новым годом ей начали звонить представители СМИ, и она понимала, что им нужен инфоповод. Именно поэтому она решила сказать о свадьбе.
Она также добавила, что совсем не против выйти замуж, однако сейчас только присматривается к своему возлюбленному Дмитрию.