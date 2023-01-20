Волочкова призналась, что сказала о свадьбе ради инфоповода

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не выходит замуж. Об этом она рассказала во время праздника по случаю дня своего рождения, передает портал «СтарХит».

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Сегодня балерина отмечает день своего рождения и по случаю праздника пригласила на вечеринку не только звездных друзей, но и журналистов.

Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами рассказала, что выдумала новости о свадьбе. Она отметила, что многие над ней глумятся и поливают грязью. По словам Волочковой, перед Новым годом ей начали звонить представители СМИ, и она понимала, что им нужен инфоповод. Именно поэтому она решила сказать о свадьбе.