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11 минут назад

В Госдуме захотели вырастить не знающее о Пугачевой и Гребенщикове поколение

Lenta.ruиещё 2

Депутат Госдумы Олег Матвейчев пожелал вырастить в России поколение, не знающее, кто такие Алла Пугачева и Борис Гребенщиков. Его мнение прозвучало в эфире РБК.

В Госдуме захотели вырастить не знающее о Пугачевой и Гребенщикове поколение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зрителей попросили отреагировать на слова депутата и определиться с позицией на тему «отмены культуры». Им предложили выбрать вариант ответа из нескольких предложенных. В одном из них на первое место ставится талант, а не политические взгляды артиста, в другом утверждалось, что «деятели культуры должны быть патриотами». Третьим вариантом было утверждение о том, что культура находится вне политики.

Мнение опрошенных разделились — 34 процента набрали варианты, в которых утверждается, что культура вне политики, а в артисте важнее талант. Еще 17 процентов хотели бы видеть деятелей культуры патриотами своей страны, 15 процентов признались, что вообще не знают упомянутых артистов.

Ранее в Госдуме предложили лишать государственных наград артистов, которые не поддерживают военную операцию России на Украине. В парламенте напомнили, что музыкант Борис Гребенщиков удостоен «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени.

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