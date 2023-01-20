Андрей Разин почтил память покойного сына

20 января сыну продюсера могло исполниться 22 года. Разин поблагодарил друзей и поклонников за доброту и тепло, которое они «всегда дарили его сыну». Он отметил, что в этот день приятели сына навестили могилу парня на Троекуровском кладбище. Разин назвал потерю сына огромным горем.