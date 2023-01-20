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32 минуты назад

Андрей Разин почтил память покойного сына

Газета.Ru

Продюсер Андрей Разин почтил память покойного сына Александра в социальных сетях.

Андрей Разин почтил память покойного сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20 января сыну продюсера могло исполниться 22 года. Разин поблагодарил друзей и поклонников за доброту и тепло, которое они «всегда дарили его сыну». Он отметил, что в этот день приятели сына навестили могилу парня на Троекуровском кладбище. Разин назвал потерю сына огромным горем.

«Мы всегда будем помнить Сашу молодым, озорным и красивым. Память о нем всегда будет в наших сердцах», — заключил Разин.

Александр Разин умер 10 марта 2017 года в возрасте 16 лет. Причиной смерти стала остановка сердца из-за осложнений после ОРВИ.

Ранее Разин обвинил шоу Малахова в попытке дискредитации его личности.

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