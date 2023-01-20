Продюсер Андрей Разин почтил память покойного сына Александра в социальных сетях.
20 января сыну продюсера могло исполниться 22 года. Разин поблагодарил друзей и поклонников за доброту и тепло, которое они «всегда дарили его сыну». Он отметил, что в этот день приятели сына навестили могилу парня на Троекуровском кладбище. Разин назвал потерю сына огромным горем.
«Мы всегда будем помнить Сашу молодым, озорным и красивым. Память о нем всегда будет в наших сердцах», — заключил Разин.
Александр Разин умер 10 марта 2017 года в возрасте 16 лет. Причиной смерти стала остановка сердца из-за осложнений после ОРВИ.
Ранее Разин обвинил шоу Малахова в попытке дискредитации его личности.