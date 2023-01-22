Водонаева назвала Абдулова в молодости самым сексуальным мужчиной

«Есть ли хоть кто-то из современных мужчин-актеров, дотягивающих до него по фактуре и сексуальности? На мой взгляд — нет», — сказала Водонаева.

Некоторые подписчицы телеведущей согласились с ее мнением. «Вообще нет. Из современных русских актеров никто не цепляет»; «Моя первая любовь. Это наш Депардье, только очень красивый»; «В зрелом возрасте был еще сексуальнее», — написали в комментариях.