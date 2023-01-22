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58 минут назад

Водонаева назвала Абдулова в молодости самым сексуальным мужчиной

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в Telegram-канале, что считает актера Александр Аблудов самым сексуальным мужчиной.

Водонаева назвала Абдулова в молодости самым сексуальным мужчиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть ли хоть кто-то из современных мужчин-актеров, дотягивающих до него по фактуре и сексуальности? На мой взгляд — нет», — сказала Водонаева.

Некоторые подписчицы телеведущей согласились с ее мнением. «Вообще нет. Из современных русских актеров никто не цепляет»; «Моя первая любовь. Это наш Депардье, только очень красивый»; «В зрелом возрасте был еще сексуальнее», — написали в комментариях.

Ранее Водонаева назвала мозг самым сексуальным органом в мужчине.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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