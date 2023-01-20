Бритни Спирс сменила имя

Большинство поступков скандальной поп-звезды обывателям понять, увы, не суждено. Вот и очередной сумбурный пост в инстаграме (запрещен в РФ ) Бритни Спирс сопроводила не селфи, которых в ее профиле сотни, а фотографией Марса. «Спасибо, друг детства, я нашла свой шар... не стоит недооценивать силу чистоты!» — загадочно написала она. Текст, мягко говоря, напоминает набор малосвязанных слов, но где-то между эпитетами к огненной планете Бритни выдала: «Я сменила имя на River Rad». И тут же изменила шапку профиля.

Американская пресса провела целое расследование: кто же этот загадочный «друг детства» и что означает новое имя? Пока журналисты, сопоставив факты биографии селебрити, сошлись на том, что она обращалась к Джастину Тимберлейку. В 2002 году, после окончания пятилетнего романа с Бритни, он записал песню Cry Me a River. К тому же певица накануне опубликовала в сторис снимок с экс-бойфрендом. Согласны, аргументация так себе, поэтому предлагаем просто дождаться объяснения от самой Ривер... Ну, или очередной смены псевдонима.