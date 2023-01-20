В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
48 минут назад

Бритни Спирс сменила имя

Super.ru

Большинство поступков скандальной поп-звезды обывателям понять, увы, не суждено. Вот и очередной сумбурный пост в инстаграме (запрещен в РФ) Бритни Спирс сопроводила не селфи, которых в ее профиле сотни, а фотографией Марса. «Спасибо, друг детства, я нашла свой шар... не стоит недооценивать силу чистоты!» — загадочно написала она. Текст, мягко говоря, напоминает набор малосвязанных слов, но где-то между эпитетами к огненной планете Бритни выдала: «Я сменила имя на River Rad». И тут же изменила шапку профиля.

Бритни Спирс сменила имя
Фото: Super.ruSuper.ru

Американская пресса провела целое расследование: кто же этот загадочный «друг детства» и что означает новое имя? Пока журналисты, сопоставив факты биографии селебрити, сошлись на том, что она обращалась к Джастину Тимберлейку. В 2002 году, после окончания пятилетнего романа с Бритни, он записал песню Cry Me a River. К тому же певица накануне опубликовала в сторис снимок с экс-бойфрендом. Согласны, аргументация так себе, поэтому предлагаем просто дождаться объяснения от самой Ривер... Ну, или очередной смены псевдонима.

Шоу-бизнес,Джастин Тимберлейк,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители