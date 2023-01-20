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27 минут назад

Тина Канделаки пообещала найти жениха Ольге Бузовой

Super.ru

Марафон поздравлений народной любимицы с 37-летием начался еще вчера. Но и сегодня лента нашего инстаграма (запрещен в РФ) буквально разрывается от трогательных посланий Ольге Бузовой. Известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, например, не поскупилась на душевный поздравительный пост в своем блоге.

Канделаки пообещала найти жениха Бузовой
Фото: Super.ruSuper.ru

«Оля, тебя любят и ненавидят, критикуют и хвалят. У тебя есть твои люди и твои враги. Единственное, с чем никто не может поспорить, — с твоим невероятным трудолюбием. И это трудолюбие всегда вызывает уважение», — написала исполняющая обязанности директора ТНТ. Помимо восхищения работоспособностью Тина подарила Бузовой бесплатный совет касательно личной жизни. Она заверила, что готова содействовать простому женскому счастью артистки: «Не забывай о той маленькой девочке, которая живет внутри тебя и ждет принца. Я уверена, мы всей страной тебе его все-таки обязательно найдем!»

Но день рождения Ольга все-таки проведет на работе: в ее графике — съемки в белорусской адаптации «Х-фактора». Правда, о себе любимой селебрити не забыла: по прилете в Минск отправилась с подругами в роскошный ресторан. Поговаривают, что с этим городом Олю связывает не только телевизионный проект: в начале января звезда проговорилась, что собирается на свидание. Так что уверены, о романтике в своей жизни Оля прекрасно может позаботиться сама!

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,
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