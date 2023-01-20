Анфиса Чехова ответила на вопрос о переезде из России

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что пока не планирует переезжать, однако на ее решение может повлиять бойфренд, проживающий в США.

Недавно российская телеведущая вернулась из Штатов, где проводила время с семьей и молодым человеком. В соцсетях подписчики звезды стали интересоваться, собирается ли она покинуть родину ради возлюбленного, который проживает в США.

Анфиса Чехова ответила, что пока не планирует переезд, однако на ее решение может повлиять парень.

Как пишет газета «Московский комсомолец», мужчина работает в Америке и пока не собирается переезжать в Москву. Чехова отметила, что «вряд ли переедет одна».