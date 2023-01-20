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1 час назад

Анфиса Чехова заговорила о переезде из России

РИА "ФедералПресс"

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что пока не планирует переезжать, однако на ее решение может повлиять бойфренд, проживающий в США.

Анфиса Чехова ответила на вопрос о переезде из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Недавно российская телеведущая вернулась из Штатов, где проводила время с семьей и молодым человеком. В соцсетях подписчики звезды стали интересоваться, собирается ли она покинуть родину ради возлюбленного, который проживает в США.

Анфиса Чехова ответила, что пока не планирует переезд, однако на ее решение может повлиять парень.

Как пишет газета «Московский комсомолец», мужчина работает в Америке и пока не собирается переезжать в Москву. Чехова отметила, что «вряд ли переедет одна».

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как в США американцы относятся к русским, писал «ФедералПресс».

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
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