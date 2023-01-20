Пугачеву пригласили спеть в Белоруссии за €300 тысяч

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова согласилась обсудить с певицей и ее мужем, юмористом Максимом Галкиным, выступление в Белоруссии, после того как услышала о сумме в €300 тысяч. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Журналисты канала позвонили Чупраковой от имени белорусских олигархов и попробовали пригласить Пугачеву выступить на свадьбе. Концертный директор артистки ответила, что Примадонна не готова куда-то ехать в ближайшее время.

«Алла Борисовна вообще никак [не сможет приехать]. По крайней мере, в ближайшее время», - пояснила она.

Тогда представители СМИ заинтересовались услугами ее мужа, юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Представитель певицы поинтересовалась, какой суммой располагает приглашающая сторона. После того, как был заявлен гонорар в €300 тыс., концертный директор пообещала поговорить с юмористом.

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Позднее певица вернулась, забрала из школы документы детей и выставить на продажу замок в подмосковной деревне Грязи, после чего вновь уехала из страны. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

Также 4 октября 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».