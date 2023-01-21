Алла Пугачева поселилась на "израильской Рублевке"

Переехавшая в Израиль 73-летняя Алла Пугачева сейчас живет в доме брата своего мужа, иноагента Максима Галкина. И пока комик зарабатывает на пропитание концертами перед русскоговорящими диаспорами по миру, пенсионерка занимается детьми.

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Как пишет KP.RU, двойняшки пары, которым сейчас по девять, в Подмосковье учились в частной элитной школе, и в Израиле не будут обделены эксклюзивным образованием.

Издание напомнило: в сентябре прошлого года звездные отпрыски, отходив две недели в третий класс Первой московской гимназии (деревня Липки, за обучение каждого ребенка родители платили в год без малого по два миллиона рублей), спешно отбыли с Пугачевой на частном арендованном самолете на новую родину - в Израиль. Где Пугачевы обосновались в Кесарии - на "израильской Рублевке".

По данным инсайдеров "Комсомолки", детей, вопреки правилам - не с начала учебного года, приняли в частную русско-еврейскую школу. Куда детей отвозит личный водитель - до школы им добираться более получаса. Большая часть занятий ведется в школе на русском языке, программа адаптирована в соответствии с местным учебным планом.

При этом есть информация, что Пугачева собирается переводить детей в другую школу, французскую, тоже частную. Пока же детям необходимо подучить иврит - тогда выбор школ для них будет больше.