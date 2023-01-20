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44 минуты назад

Айза рассказала о проблемах со здоровьем

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай пожаловалась в Telegram-канале на проблемы со здоровьем. По словам Айзы, врач поставил ей "неприятный диагноз", чем она расстроена.

Айза рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: Из личного архива АйзыИз личного архива Айзы

Блогерша опровергла слухи о ВИЧ и психическом расстройстве, объяснив, что у нее нашли кисту "огромного размера". Девушка поблагодарила поклонников за пожелания здоровья.

"Самое сложное, что делала в своей жизни это просила о помощи. Это требует моего огромного мужества", - заключила бизнесвумен.

Ранее Айза прокомментировала расставание певца Slava Marlow и блогерши Карины Карамбейби. Она заявила, что расстроена разрывом и выразила надежду, что звезды помирятся.

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