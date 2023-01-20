Обозвавшая проблемных детей "кретинами" Малышева ответила на травлю

Телеведущая и врач Елена Малышева, подвергшаяся критике из-за слов про детей с умственными проблемами, ответила недоброжелателям. Она считает неоправданными осуждения в свой адрес.
Малышева в эфире программы «Жить здорово!» публично назвала умственно отсталых детей «кретинами» и «идиотами», из-за чего подверглась критике. Позже она решила оправдаться за свои слова.
«Передача была посвящена неонатальному скринингу. В ней мы рассказывали о болезнях, которые выявляют у новорожденных детей в родильном доме. Это гипотиреоз, фенилкетонурии и другие заболевания», — высказалась доктор.
Она призвала россиян еще раз посмотреть выпуск передачи.
Врач попросила не делать поспешных выводов о ней, передает StarHit.