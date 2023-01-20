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43 минуты назад

Елена Малышева ответила на травлю хейтеров

Слово и Дело

Телеведущая и врач Елена Малышева, подвергшаяся критике из-за слов про детей с умственными проблемами, ответила недоброжелателям. Она считает неоправданными осуждения в свой адрес.

Обозвавшая проблемных детей "кретинами" Малышева ответила на травлю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Малышева в эфире программы «Жить здорово!» публично назвала умственно отсталых детей «кретинами» и «идиотами», из-за чего подверглась критике. Позже она решила оправдаться за свои слова.

«Передача была посвящена неонатальному скринингу. В ней мы рассказывали о болезнях, которые выявляют у новорожденных детей в родильном доме. Это гипотиреоз, фенилкетонурии и другие заболевания», — высказалась доктор.

Она призвала россиян еще раз посмотреть выпуск передачи.

Врач попросила не делать поспешных выводов о ней, передает StarHit.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,
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