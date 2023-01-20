Бузова похвасталась подарком за 1,7 млн рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова не распространяется оличной жизни и наличии поклонников, однако подарками от них регулярно хвастается в социальных сетях.

На этот раз артистка продемонстрировала серьги, стоимостькоторых, согласно информации с сайта бренда, варьируется от 1,7 до 170 млн рублей.

Ольге Бузовой 20 января исполнилось 37 лет. В честь праздникаей подарили роскошные серьги, которые она поспешила показать многомиллионной аудитории поклонников. От кого певица получила дорогое украшение, неизвестно.

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Телеведущая — любительница аксессуаров. В ее коллекцииимеется множество дорогих ювелирных брендов.