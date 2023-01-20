Бузова похвасталась подарком за 1,7 млн рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова не распространяется оличной жизни и наличии поклонников, однако подарками от них регулярно хвастается в социальных сетях.
На этот раз артистка продемонстрировала серьги, стоимостькоторых, согласно информации с сайта бренда, варьируется от 1,7 до 170 млн рублей.
Ольге Бузовой 20 января исполнилось 37 лет. В честь праздникаей подарили роскошные серьги, которые она поспешила показать многомиллионной аудитории поклонников. От кого певица получила дорогое украшение, неизвестно.
Телеведущая — любительница аксессуаров. В ее коллекцииимеется множество дорогих ювелирных брендов.
Помимо роскошных вещей Ольга имеет в собственности инедвижимость. При этом, хорошее финансовое положение не уберегло Бузову от долгов по ЖКХ. На днях стало известно, что артистка не заплатила за коммунальные услуги более 40 тыс. рублей. Теперь ее ждет судебное разбирательство.