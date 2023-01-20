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51 минуту назад

Ольга Бузова похвасталась подарком на 37-летие за 1,7 млн рублей

Слово и Дело

Певица и телеведущая Ольга Бузова не распространяется оличной жизни и наличии поклонников, однако подарками от них регулярно хвастается в социальных сетях.

Бузова похвасталась подарком за 1,7 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На этот раз артистка продемонстрировала серьги, стоимостькоторых, согласно информации с сайта бренда, варьируется от 1,7 до 170 млн рублей.

Ольге Бузовой 20 января исполнилось 37 лет. В честь праздникаей подарили роскошные серьги, которые она поспешила показать многомиллионной аудитории поклонников. От кого певица получила дорогое украшение, неизвестно.

instagram .com (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская)

Телеведущая — любительница аксессуаров. В ее коллекцииимеется множество дорогих ювелирных брендов.

Помимо роскошных вещей Ольга имеет в собственности инедвижимость. При этом, хорошее финансовое положение не уберегло Бузову от долгов по ЖКХ. На днях стало известно, что артистка не заплатила за коммунальные услуги более 40 тыс. рублей. Теперь ее ждет судебное разбирательство.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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