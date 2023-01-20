Егор Кончаловский заявил о жалости к Пугачевой

«Алла Борисовна была легендой для многих поколений. Обидно, когда эта легенда сыплется. Сейчас они исчезнут с ТВ, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них. Потому что, конечно, в других странах они не смогут быть столь популярными… Это все очень унизительно для них самих же. Они зарабатывали деньги в нашей стране, были любимы и уважаемы. И такие люди должны любить свою родину и поддерживать ее. А если ты не согласен с политикой своей страны, то нужно хотя бы ее не предавать на уровне своего человеческого поведения», — заключил он.