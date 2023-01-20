Егор Кончаловский заявил о жалости к Пугачевой

Он считает, что Примадонну и ее супруга ждет полное забвение
Режиссер Егор Кончаловский высказал свое мнение о певице Алле Пугачевой и шоумене Максиме Галкине (признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ, — прим. WomanHit.ru).
Супруги уехали в Израиль почти год назад — там они периодически резко высказываются о своих согражданах. Кончаловский призвал поменьше уделять этому внимание.
«Я считаю, что чем больше мы говорим об этой позиции Галкина, тем больше делаем эту позицию важной. Но он ведь артист. Я не считаю, что это важно. Важнее Алла Борисовна, я не согласен с ее позицией, но если бы я предпринимал какие-то шаги, которые могли сильно не понравиться другим, я бы ожидал от моей супруги, что она меня поддержит. И просто по-человечески я ее понимаю. Мне просто жаль. А Максим — бог с ним, я его прекрасно знаю», — отметил режиссер в разговоре с KP.ru.
Также Егор Андреевич считает, что скоро Примадонну и Максима ждет полное забвение.
«Алла Борисовна была легендой для многих поколений. Обидно, когда эта легенда сыплется. Сейчас они исчезнут с ТВ, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них. Потому что, конечно, в других странах они не смогут быть столь популярными… Это все очень унизительно для них самих же. Они зарабатывали деньги в нашей стране, были любимы и уважаемы. И такие люди должны любить свою родину и поддерживать ее. А если ты не согласен с политикой своей страны, то нужно хотя бы ее не предавать на уровне своего человеческого поведения», — заключил он.