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26 минут назад

Беременная Алиана Устиненко рассказала, что ее будущему малышу ставили высокий риск синдрома Дауна

WomanHit.ruиещё 1

Также звезда «Дома 2» впервые заговорила об отце своего ребенка.

Беременная звезда «Дома−2» раскрыла диагноз своего будущего малыша
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Алиана Устиненко недавно призналась, что ждет второго ребенка. Тогда 29-летняя знаменитость не стала делиться подробностями или рассказывать об отце будущего малыша, но сейчас она решила приоткрыть завесу своей личной жизни. Алиана рассказала, что первые месяцы беременности для нее были тяжелыми.

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«Сначала мучил токсикоз до 14-й недели. Потом простуда. Потом 2.5 месяца практически не вылезала из больниц, плакала, переживала», — отметила экс-участница телепроекта.

Дело в том, что врачи ставили будущему ребенку высокий риск развития синдрома Дауна.

«Мое беременное счастье длилось до 12 недели, до получения результатов первого скрининга. Результаты неутешительные. Риск Трисомии 21 (синдрома Дауна)  1:52. Очень высокие риски. ХГЧ увеличился в три раза… Рассказала все любимому. Он сказал, что надо верить в лучшее, воспитаем, что бы ни случилось… Сказали делать прокол живота. У этой процедуры есть риски — подтекание вод, преждевременные роды, выкидыш, занесение инфекции, задевание плода. Мой мужчина дал четко понять, что прокол делать не будем. Но в итоге мы решились на прокол… Спустя время врач сказал, что у нас все хорошо. И я разрыдалась горючими глазами», — рассказала в своем блоге Устиненко.

Также Алиана рассказала о своем женихе и отце будущего малыша.

«Мой мужчина — самый лучший на Земле. Без всяких прикрас. Никто в жизни так сильно и бескорыстно меня не любил. Ну, конечно, кроме мамы и сына. Он очень заботливый, верный, понимающий, любящий, талантливый. У нас полная гармония в отношениях. Первое время я ждала какого-то подвоха, ведь не могло все быть так идеально. Ну вот до сих пор не было ни единого повода, чтобы усомниться в человеке или в чувствах к нему. Познакомлю с ним, тоже никуда не деться. Думаю, это будет как раз на гендер-пати», — заключила знаменитость в беседе со «Стархитом».

Напомним, у Устиненко есть 8-летний сын Роберт. Мальчик появился на свет в браке с Александром Гобозовым.

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