Беременная звезда «Дома−2» раскрыла диагноз своего будущего малыша

«Мой мужчина — самый лучший на Земле. Без всяких прикрас. Никто в жизни так сильно и бескорыстно меня не любил. Ну, конечно, кроме мамы и сына. Он очень заботливый, верный, понимающий, любящий, талантливый. У нас полная гармония в отношениях. Первое время я ждала какого-то подвоха, ведь не могло все быть так идеально. Ну вот до сих пор не было ни единого повода, чтобы усомниться в человеке или в чувствах к нему. Познакомлю с ним, тоже никуда не деться. Думаю, это будет как раз на гендер-пати», — заключила знаменитость в беседе со «Стархитом».