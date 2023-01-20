Кудрявцева ответила просившему ее «продать трусики» фанату

Телеведущая Лера Кудрявцева в своих соцсетях опубликовала скриншот переписки с поклонником, который настойчиво просил знаменитость продать ему нижнее белье. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мужчина по имени Денис ежедневно пишет Кудрявцевой в личные сообщения в одной из соцсетей. В ответ ему звезда решила опубликовать картинку с розовыми панталонами.

Напомним, что ранее 51-летняя Кудрявцева ответила хейтерам, которые критикуют ее за брак с 35-летним российским хоккеистом Игорем Макаровым, заявив, что не хочет жить со «старыми, жирными мужиками». Вместе с тем телеведущая призналась, что почти не обращает внимания на критику со стороны недовольных разницей в возрасте с мужем.