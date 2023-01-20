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20 минут назад

Кудрявцева ответила просившему ее «продать трусики» фанату

Никита Бородкин

Телеведущая Лера Кудрявцева в своих соцсетях опубликовала скриншот переписки с поклонником, который настойчиво просил знаменитость продать ему нижнее белье. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кудрявцева ответила просившему ее «продать трусики» фанату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина по имени Денис ежедневно пишет Кудрявцевой в личные сообщения в одной из соцсетей. В ответ ему звезда решила опубликовать картинку с розовыми панталонами.

«У меня такие. Извини, если разочаровала», — написала она.

Напомним, что ранее 51-летняя Кудрявцева ответила хейтерам, которые критикуют ее за брак с 35-летним российским хоккеистом Игорем Макаровым, заявив, что не хочет жить со «старыми, жирными мужиками». Вместе с тем телеведущая призналась, что почти не обращает внимания на критику со стороны недовольных разницей в возрасте с мужем.

Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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