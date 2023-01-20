В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Мать погибшего 18-летнего актера Суховского назвала причину гибели сына

ТК «Звезда»

Смерть восемнадцатилетнего актера Арсена Суховского, который снимался в фильме вместе с Иваном Охлобыстиным «Недетский дом», наступила от удара током в трансформаторной будке, сообщила в соцсетях его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.

Мать погибшего 18-летнего актера Суховского назвала причину гибели сына
Фото: edwardkas Вконтактеedwardkas Вконтакте

Медведева написала, что молодой актер поехал покорять Москву и поступать в школу Табакова. Однако, чтобы выживать, юноше пришлось подрабатывать на стройке, где ему на протяжении долгого времени задерживали зарплату.

«Он верил всему, что ему говорили, он не знал, что Москва суровая и ошибок не прощает», - написала Юлианна Медведева.

В последний раз, когда он пришел поговорить с начальством о зарплате, его отправили сфотографировать счетчики в трансформаторной будке. Там его ударило током и он погиб при «загадочных обстоятельствах».

«Сразу на территории исчезли камеры видео наблюдения... почему-то не оказалось напарника в его дежурство... и он еще два дня Арсен пролежал возле этой будки, только спустя два дня его нашли», - добавила продюсер.

Следователи Одинцовского района продолжают заниматься расследованием. Суховского можно также увидеть в картине «Ладога».

Ранее на юго-западе Москвы нашли тело актера из «Папиных дочек» Ипатова. По предварительным данным, актер скончался месяц назад.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители