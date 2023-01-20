Мать погибшего 18-летнего актера Суховского назвала причину гибели сына

Смерть восемнадцатилетнего актера Арсена Суховского, который снимался в фильме вместе с Иваном Охлобыстиным «Недетский дом», наступила от удара током в трансформаторной будке, сообщила в соцсетях его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.

Фото: edwardkas Вконтакте edwardkas Вконтакте

Медведева написала, что молодой актер поехал покорять Москву и поступать в школу Табакова. Однако, чтобы выживать, юноше пришлось подрабатывать на стройке, где ему на протяжении долгого времени задерживали зарплату.

«Он верил всему, что ему говорили, он не знал, что Москва суровая и ошибок не прощает», - написала Юлианна Медведева.

В последний раз, когда он пришел поговорить с начальством о зарплате, его отправили сфотографировать счетчики в трансформаторной будке. Там его ударило током и он погиб при «загадочных обстоятельствах».

«Сразу на территории исчезли камеры видео наблюдения... почему-то не оказалось напарника в его дежурство... и он еще два дня Арсен пролежал возле этой будки, только спустя два дня его нашли», - добавила продюсер.

Следователи Одинцовского района продолжают заниматься расследованием. Суховского можно также увидеть в картине «Ладога».