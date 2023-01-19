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1 час назад

Кончаловский сообщил о поздравлении от Михалкова

Илья Родин

Продюсер Егор Кончаловский рассказал, как в настоящее время себя чувствует его дядя, кинорежиссер и блогер Никита Михалков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Кончаловский сообщил о поздравлении от Михалкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кончаловский подчеркнул, что «многое в новостях было преувеличено». Михалков заболел гриппом, было принято решение направить его под наблюдение врачей.

Вместе с тем, отметил продюсер, «какой-то тревоги нет, это не тот случай». Он добавил, что дядя поздравил его на днях с днем рождения, при том, что редко пишет кому-либо.

«Думаю, что у него все нормально», - уточнил Кончаловский.

Ранее сообщалось, что знаменитый режиссер был госпитализирован в 52-ю больницу. В ней представлено новейшее медицинское оборудование, у специалистов есть огромный опыт.

Шоу-бизнес,Никита Михалков,Егор Кончаловский,
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