Кончаловский сообщил о поздравлении от Михалкова

Продюсер Егор Кончаловский рассказал, как в настоящее время себя чувствует его дядя, кинорежиссер и блогер Никита Михалков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Кончаловский подчеркнул, что «многое в новостях было преувеличено». Михалков заболел гриппом, было принято решение направить его под наблюдение врачей.

Вместе с тем, отметил продюсер, «какой-то тревоги нет, это не тот случай». Он добавил, что дядя поздравил его на днях с днем рождения, при том, что редко пишет кому-либо.

«Думаю, что у него все нормально», - уточнил Кончаловский.