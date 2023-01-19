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55 минут назад

Иван Ургант и Владимир Познер проведут встречу на Кипре 23 февраля

Газета.Ru

Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант проведут встречу с фанатами на Кипре 23 февраля. Об этом пишет kp.ru.

Иван Ургант и Владимир Познер проведут встречу на Кипре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом — это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения», — гласит афиша мероприятия.

По данным СМИ, подобные анонсы можно заметить на улицах столицы Кипра Лимассола. Стоимость билета на встречу варьируется от €49 (примерно 3,6 тыс. рублей) до €349 (примерно 26 тыс. рублей).

Шоу-бизнес,Владимир Познер,Иван Ургант,
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