Иван Ургант и Владимир Познер проведут встречу на Кипре

Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант проведут встречу с фанатами на Кипре 23 февраля. Об этом пишет kp.ru.
«Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом — это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения», — гласит афиша мероприятия.
По данным СМИ, подобные анонсы можно заметить на улицах столицы Кипра Лимассола. Стоимость билета на встречу варьируется от €49 (примерно 3,6 тыс. рублей) до €349 (примерно 26 тыс. рублей).