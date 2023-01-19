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13 минут назад

На Бузову подали в суд из-за долга по коммуналке

Елена Прошина

На певицу Ольгу Бузову подали в суд из-за долга в размере 43,5 тысяч рублей по жилищно-коммунальным платежам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На Ольгу Бузову подали в суд из-за квартиры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, долг у певицы скопился за квартиру во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге. Управляющая компания дома подала на Бузову в суд еще летом 2022 года и выиграла дело, но телеведущая до сих пор не выплатила необходимую сумму.

Теперь с этим вопросом разбираются судебные приставы, исполнительное производство завели на певицу в конце декабря.

Ситуацию прокомментировал звездный адвокат Андрей Алешкин. Он назвал «очень странным», что Бузова, которая покупает новые квартиры, игнорирует обязательства по ЖКУ. По мнению адвоката, это может быть «какой-то ошибкой с ее стороны». Алешкин призвал певицу поторопиться и «добровольно погасить задолженность», ведь в ином случае судебные приставы принудительно спишут деньги с ее счетов или даже арестуют имущество.

Напомним, что в конце 2022 года Бузова переехала в новую квартиру в Москве, купленную в элитном ЖК в Раменках за 120 миллионов рублей. Ремонт в ней делали почти три года.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Ольга Бузова,
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