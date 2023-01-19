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19 минут назад

Российская телеведущая оценила перспективу эмиграции в США

Lenta.ru

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова ответила на вопрос поклонников о том, намерена ли эмигрировать в США. Перспективу переезда она оценила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Российская телеведущая оценила перспективу эмиграции в США
Фото: ТАССТАСС

Чехова рассказала, что ее партнер живет и работает в США. Одна из подписчиц также поинтересовалась, намерена ли телеведущая эмигрировать в Соединенные Штаты.

«Планы мои сильно зависят от того, где будет жить мой любимый человек. Одна я вряд ли куда-то перееду», — написала она.

По словам Чеховой, она часто и подолгу остается в США, однако самостоятельно жить там не пробовала. Помимо этого, она указала, что ей вполне комфортно в России.

«Это моя родина, что бы с ней ни происходило», — заявила ведущая.

Ранее Чехова призналась, что ее удивляют вопросы фанатов о том, что можно делать за рубежом, и заявила, что наслаждается жизнью в США. Она также высказалась о характере американцев, назвав их очень отзывчивыми и общительными людьми.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
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