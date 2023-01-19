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13 минут назад

Егор Крид пообещал выпустить два альбома в 2023 году

Газета.Ru

Певец и рэпер Егор Крид в своем Telegram-канале сообщил о планах выпустить два музыкальных альбома в 2023 году.

Егор Крид пообещал выпустить два альбома в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«Хочу в этом году закрыться в студии и сделать мощный альбом, а может и два. Один — стилька раздать, а второй — лирики накатить. Или все сразу в один. Не знаю», — отметил Крид.

Он также признался, что планирует в скором времени отправиться в путешествие за вдохновением. Крид подчеркнул, что у него уже есть «готовый хит», который он пообещал выпустить, как только ему принесут достойный сценарий для клипа.

Шоу-бизнес,Крид,
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